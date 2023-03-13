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Иванцовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иванцовъ Петръ

Мать: Иванцова Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Иванцовъ Яковъ

Мать ребёнка: Иванцова Фекла Игнатьева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Залотова Пелагея

Мать ребёнка: Иванцова Фекла Игнатьева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Сазанова Пелагея

Мать ребёнка: Иванцова Фекла Игнатьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Заикина Агафья

Мать ребёнка: Иванцова Фекла Игнатьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Иванцова Фекла Игнатьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Фекла Игнатьева

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