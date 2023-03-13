Иванцовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иванцовъ Петръ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иванцовъ Яковъ
Мать ребёнка: Иванцова Фекла Игнатьева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Залотова Пелагея
Мать ребёнка: Иванцова Фекла Игнатьева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Сазанова Пелагея
Мать ребёнка: Иванцова Фекла Игнатьева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Заикина Агафья
Мать ребёнка: Иванцова Фекла Игнатьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Иванцова Фекла Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Фекла Игнатьева