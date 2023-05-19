Заикина (Иванцова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина (Иванцова) Агафья

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иванцовъ Иванъ

Мать: Иванцова Фекла Игнатьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Заикинъ Николай

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Заикинъ Михаила

Отец ребёнка: Заикинъ Николай

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Заикинъ Николай

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заикинъ Николай

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