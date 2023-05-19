Заикина (Иванцова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1774
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Иванцовъ Иванъ
Мать: Иванцова Фекла Игнатьева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Заикинъ Николай
Рождение ребёнка
1801
Сын: Заикинъ Михаила
Отец ребёнка: Заикинъ Николай
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Заикинъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заикинъ Николай