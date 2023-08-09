Клешнина (Орехова) Александра Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Клещнин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
11.02.1863 ст.
Отец ребёнка: Клещнин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1866
Дочь: Клещнина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Клещнин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1904