Клешнина (Орехова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешнина (Орехова) Александра Александровна

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Клещнин Никандр Иванович

Отец ребёнка: Клещнин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
11.02.1863 ст.

Сын: Клешнин Николай Иванович

Отец ребёнка: Клещнин Иван Алексеевич

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.03.1866

Дочь: Клещнина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Клещнин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клещнин Иван Алексеевич

Смерть
1904
Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область