Орехова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

21.02.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Клешнина Александра Александровна

Отец ребёнка: Орехов Александр Фёдорович

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Александр Фёдорович

Смерть
21.02.1866
Умерла в возрасте 56 лет от водяной болезни
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