Орехова Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти21.02.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Клешнина Александра Александровна
Отец ребёнка: Орехов Александр Фёдорович
Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1866
Умерла в возрасте 56 лет от водяной болезни