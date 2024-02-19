Чумаков Петр Георгиевич Егорович
Место рожденияСлобода Орлик Старооскольский уезд Курская губерния
Дата рождения1854
Дата смерти17.06.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Чумаков Егор (Георгий) Сергиев
Мать: Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
18.11.1906
Мать ребёнка: Чумакова (Правая) Ксения Евстафьевна
Рождение ребёнка
18.03.1914
Сын: Чумаков Григорий Петрович
Мать ребёнка: Чумакова (Правая) Ксения Евстафьевна
Рождение ребёнка
14.09.1924
Сын: Чумаков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Чумакова (Правая) Ксения Евстафьевна
Смерть
17.06.1929