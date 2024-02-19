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Чумаков Петр Георгиевич Егорович

Место рождения

Слобода Орлик Старооскольский уезд Курская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

17.06.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Чумаков Егор (Георгий) Сергиев

Мать: Пелагея Филиппова

Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Чумаков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Чумакова (Правая) Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
18.03.1914

Сын: Чумаков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Чумакова (Правая) Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
14.09.1924

Сын: Чумаков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Чумакова (Правая) Ксения Евстафьевна

Смерть
17.06.1929

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