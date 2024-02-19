Чумакова (Правая) Ксения Евстафьевна
Место рождениясело Арково 1-е Александровский район остров Сахалин
Дата рождения14.01.1888 ст.
Дата смерти04.12.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1888 ст.
Отец: Правый Евстафий Григорьев
Мать: Февронья Ильина
Рождение ребёнка
18.11.1906
Отец ребёнка: Чумаков Петр Георгиевич Егорович
Рождение ребёнка
18.03.1914
Сын: Чумаков Григорий Петрович
Отец ребёнка: Чумаков Петр Георгиевич Егорович
Рождение ребёнка
14.09.1924
Сын: Чумаков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Чумаков Петр Георгиевич Егорович
Смерть
04.12.1950