Чумакова (Правая) Ксения Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Правая) Ксения Евстафьевна

Место рождения

село Арково 1-е Александровский район остров Сахалин

Дата рождения

14.01.1888 ст.

Дата смерти

04.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1888 ст.

Отец: Правый Евстафий Григорьев

Мать: Февронья Ильина

Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Чумаков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Чумаков Петр Георгиевич Егорович

Рождение ребёнка
18.03.1914

Сын: Чумаков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Чумаков Петр Георгиевич Егорович

Рождение ребёнка
14.09.1924

Сын: Чумаков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Чумаков Петр Георгиевич Егорович

Смерть
04.12.1950

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