Чумаков Владимир Петрович
Место рожденияСело Нижний Армудан Рыковский район Сахалинская область
Дата рождения14.09.1924
Дата смерти26.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чумакова Козина Валентина Степанова
Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Смерть
26.12.2004