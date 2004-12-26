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Чумаков Владимир Петрович

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Место рождения

Село Нижний Армудан Рыковский район Сахалинская область

Дата рождения

14.09.1924

Дата смерти

26.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1924

Отец: Чумаков Петр Георгиевич Егорович

Мать: Чумакова (Правая) Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумакова Козина Валентина Степанова

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Смерть
26.12.2004

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