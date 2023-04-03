(Правдина/Разинова) Параскева Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1887
Рождение ребёнка
24.11.1887
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович
Рождение ребёнка
12.03.1890
Сын: Правдин Александр Стефанович
Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович
Рождение ребёнка
01.10.1891
Сын: Правдин Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович
Рождение ребёнка
07.11.1892
Сын: Правдин Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович
Рождение ребёнка
30.01.1895
Сын: Правдин Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович
Рождение ребёнка
19.10.1896
Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович
Рождение ребёнка
30.01.1899
Сын: Правдин Василий Стефанович
Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович
Рождение ребёнка
09.12.1900
Сын: Правдин Николай Стефанович
Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович
Смерть
Неизвестно