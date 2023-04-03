(Правдина/Разинова) Параскева Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Правдина/Разинова) Параскева Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1887

Муж: Правдин Стефан Александрович

Рождение ребёнка
24.11.1887

Дочь: Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.03.1890

Сын: Правдин Александр Стефанович

Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.10.1891

Сын: Правдин Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.11.1892

Сын: Правдин Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.01.1895

Сын: Правдин Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Правдин Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.01.1899

Сын: Правдин Василий Стефанович

Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.12.1900

Сын: Правдин Николай Стефанович

Отец ребёнка: Правдин Стефан Александрович

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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