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Паклянов Александр Иванович

Место рождения

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903

Отец: Паклянов Иван Александрович

Мать: Паклянова Александра Ивановна

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
08.02.1903
Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Крестный: - Козлов Николай Денисович
Рождение ребёнка
07.12.1924

Дочь: Паклянова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Паклянова Евлампия Федоровна

Рождение ребёнка
27.01.1925

Дочь: Паклянова Нина Александровна

Мать ребёнка: Паклянова Евлампия Федоровна

Рождение ребёнка
22.11.1935

Сын: Паклянов Николай Александрович

Мать ребёнка: Паклянова Евлампия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паклянова Евлампия Федоровна

Смерть
Неизвестно