Паклянов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения08.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903
Крещение
08.02.1903
Крестный: - Козлов Николай Денисович
Рождение ребёнка
07.12.1924
Дочь: Паклянова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Паклянова Евлампия Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1925
Дочь: Паклянова Нина Александровна
Мать ребёнка: Паклянова Евлампия Федоровна
Рождение ребёнка
22.11.1935
Сын: Паклянов Николай Александрович
Мать ребёнка: Паклянова Евлампия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно