Паклянова (Стрижова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Деревня Иконницы
Бракосочетание
14.01.1901
Рождение ребёнка
08.02.1903
Сын: Паклянов Александр Иванович
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.12.1904
Дочь: Паклянова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.01.1907
Сын: Паклянов Василий Иванович
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
24.03.1908
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
27.03.1909
Сын: Паклянов Николай Иванович
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
17.02.1910
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
12.05.1912
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
12.06.1913
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
24.02.1917
Сын: Паклянов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.08.1918
Дочь: Паклянова Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
После 1918
Дочь: Паклянова ? Ивановна
Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно