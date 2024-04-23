Паклянова (Стрижова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паклянова (Стрижова) Александра Ивановна

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Место рождения

Разлив, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Стрижов Иван Константинович

Мать: Стрижова Екатерина Федоровна

Разлив, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Деревня Иконницы
Бракосочетание
14.01.1901

Муж: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.02.1903

Сын: Паклянов Александр Иванович

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.12.1904

Дочь: Паклянова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.01.1907

Сын: Паклянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Паклянов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.03.1909

Сын: Паклянов Николай Иванович

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.02.1910

Сын: Паклянов Иван Иванович

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Паклянов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.06.1913

Сын: Паклянов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.02.1917

Сын: Паклянов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.08.1918

Дочь: Паклянова Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
После 1918

Дочь: Паклянова ? Ивановна

Отец ребёнка: Паклянов Иван Александрович

Никоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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