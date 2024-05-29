Чайников Самсон Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Мохнаткина (Чайникова) Евдокия Самсонова
Мать ребёнка: Чайникова Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Чайников Николай Самсонов
Мать ребёнка: Чайникова Евдокия Герасимова
Смерть
Неизвестно