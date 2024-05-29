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Чайников Самсон Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Мохнаткина (Чайникова) Евдокия Самсонова

Мать ребёнка: Чайникова Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Чайников Николай Самсонов

Мать ребёнка: Чайникова Евдокия Герасимова

Смерть
Неизвестно

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