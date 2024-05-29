Чайникова Евдокия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Мохнаткина (Чайникова) Евдокия Самсонова
Отец ребёнка: Чайников Самсон Матвеев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Чайников Николай Самсонов
Отец ребёнка: Чайников Самсон Матвеев
Смерть
Неизвестно