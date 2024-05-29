Чайникова Евдокия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайникова Евдокия Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Мохнаткина (Чайникова) Евдокия Самсонова

Отец ребёнка: Чайников Самсон Матвеев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Чайников Николай Самсонов

Отец ребёнка: Чайников Самсон Матвеев

Смерть
Неизвестно

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