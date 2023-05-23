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Аршинов Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1977

Отец: Аршинов Сергей Александрович

Мать: Горбунова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
22.11.2018

Дочь: Аршинова Виктория Андреевна

Мать ребёнка: Аршинова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
25.03.2021

Сын: Аршинов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Аршинова Ольга Владимировна

Бракосочетание
03.06.2023

Жена: Аршинова Ольга Владимировна

Рязань, город Рязань, Рязанская область