Аршинов Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1977
Рождение ребёнка
22.11.2018
Дочь: Аршинова Виктория Андреевна
Мать ребёнка: Аршинова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
25.03.2021
Сын: Аршинов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Аршинова Ольга Владимировна
Бракосочетание
03.06.2023
Рязань, город Рязань, Рязанская область