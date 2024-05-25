Аршинов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАршинов Сергей Александрович

Аршинов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1977

Сын: Аршинов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Горбунова (Кабочкина) Валентина Васильевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
В свидетельстве о рождении местом рождения записан г. Рыбное (регистрировал отец, родившийся в г. Рыбное)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.