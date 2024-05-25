Аршинов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1977
Мать ребёнка: Горбунова (Кабочкина) Валентина Васильевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
В свидетельстве о рождении местом рождения записан г. Рыбное (регистрировал отец, родившийся в г. Рыбное)
Смерть
Неизвестно