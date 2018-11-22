Аршинова Виктория Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАршинова Виктория Андреевна

Аршинова Виктория Андреевна

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

22.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2018

Отец: Аршинов Андрей Сергеевич

Мать: Аршинова Ольга Владимировна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close