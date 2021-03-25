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Аршинов Константин Андреевич
Аршинов Константин Андреевич
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Древо
Место рождения
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Дата рождения
25.03.2021
Пол
Мужской
Отец
Аршинов Андрей Сергеевич
1977 г.р.
Мать
Аршинова (Абаркина) Ольга Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2021
Отец:
Аршинов Андрей Сергеевич
Мать:
Аршинова Ольга Владимировна
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
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