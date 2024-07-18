Кашин Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заботина (Кашина) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаева (Кашина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна
Стафурово
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна
Смерть
Неизвестно