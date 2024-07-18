Кашин Михаил Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кашин Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заботина (Кашина) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева (Кашина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кашин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна

Стафурово
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кашин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна

Смерть
Неизвестно

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