Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заботина (Кашина) Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Кашин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева (Кашина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кашин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кашин Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кашин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кашин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кашин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Кашин Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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