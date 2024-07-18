Кашина (Шмелева) Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заботина (Кашина) Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Кашин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаева (Кашина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кашин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кашин Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Кашин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Кашин Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно