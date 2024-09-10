Посохина (Иванова) Татьяна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (Иванова) Татьяна Наумовна

Место рождения

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Иванов Наум Федорович

Мать: Иванова (Дфни) Мария Ивановна

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Посохина Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Посохин Николай Михайлович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Посохина Глафира Николаевна

Отец ребёнка: Посохин Николай Михайлович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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