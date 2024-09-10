Посохина (Иванова) Татьяна Наумовна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Посохина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Посохин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Посохина Глафира Николаевна
Отец ребёнка: Посохин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область