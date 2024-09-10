Посохин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Посохина Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Посохина (Иванова) Татьяна Наумовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Посохина Глафира Николаевна
Мать ребёнка: Посохина (Иванова) Татьяна Наумовна
Смерть
Неизвестно