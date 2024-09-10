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Посохин Николай Михайлович

Место рождения

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина (Иванова) Татьяна Наумовна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Посохина Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Посохина (Иванова) Татьяна Наумовна

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Посохина Глафира Николаевна

Мать ребёнка: Посохина (Иванова) Татьяна Наумовна

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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