Иванова (Дфни) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Дфни) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Наум Федорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Иванова Прасковья Наумовна

Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Иванова Агрипина Наумовна

Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Посохина (Иванова) Татьяна Наумовна

Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Иванов Иван Наумович

Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иванова Пелагея Наумовна

Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Иванова Александра Наумовна

Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Иванова Елена Наумовна

Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Иванов Гавриил Наумович

Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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