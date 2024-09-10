Иванова (Дфни) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Иванова Прасковья Наумовна
Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Иванова Агрипина Наумовна
Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Посохина (Иванова) Татьяна Наумовна
Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Иванов Иван Наумович
Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иванова Пелагея Наумовна
Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Иванова Александра Наумовна
Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Иванова Елена Наумовна
Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Иванов Наум Федорович
Смерть
Неизвестно