Корж Петр Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корж Петр Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фурт (Корж) Раиса Петровна

Мать ребёнка: Корж (Дуда) Ефросинья Яковлевна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
27.05.1930

Дочь: Руденко (Корж) Нина Петровна

Мать ребёнка: Корж (Дуда) Ефросинья Яковлевна

Петрово, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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