Корж Петр Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фурт (Корж) Раиса Петровна
Мать ребёнка: Корж (Дуда) Ефросинья Яковлевна
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
27.05.1930
Дочь: Руденко (Корж) Нина Петровна
Мать ребёнка: Корж (Дуда) Ефросинья Яковлевна
Петрово, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно