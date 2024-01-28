Корж (Дуда) Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Дуда Яков
Мать: Дуда Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фурт (Корж) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Корж Петр Анисимович
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
27.05.1930
Дочь: Руденко (Корж) Нина Петровна
Отец ребёнка: Корж Петр Анисимович
Петрово, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно