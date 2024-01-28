Корж (Дуда) Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорж (Дуда) Ефросинья Яковлевна

Корж (Дуда) Ефросинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дуда Яков

Мать: Дуда Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фурт (Корж) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Корж Петр Анисимович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
27.05.1930

Дочь: Руденко (Корж) Нина Петровна

Отец ребёнка: Корж Петр Анисимович

Петрово, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.