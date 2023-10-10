Кологривов Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кологривов Пётр Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1770

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
Около 1804
Москва, город федерального значения Москва
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: полковник Вышел в отставку.
Бракосочетание
Около 1805

Жена: Гагарина Прасковья Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Жена взяла фамилию Кологривова.
Место жительства
1812
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Спасаясь от войны, Прасковья Юрьевна с мужем и дочерьми жила в Пензе, где удивляла всех роскошью.
Место жительства
1814
Москва, город федерального значения Москва
Кологривовы вернулись в Москву и поселились в доме на Живодёрке. Свой дом они держали открытым, давали званые обеды и вечера, а гостеприимная хозяйка «со своим вечным смехом» умело веселила гостей.
Место жительства
?.02.1818
Москва, город федерального значения Москва
В своём доме Кологривовы принимали императора Александра I.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1852
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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