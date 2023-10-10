Кологривов Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Около 1804
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: полковник Вышел в отставку.
Бракосочетание
Около 1805
Жена взяла фамилию Кологривова.
Место жительства
1812
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Спасаясь от войны, Прасковья Юрьевна с мужем и дочерьми жила в Пензе, где удивляла всех роскошью.
Место жительства
1814
Кологривовы вернулись в Москву и поселились в доме на Живодёрке. Свой дом они держали открытым, давали званые обеды и вечера, а гостеприимная хозяйка «со своим вечным смехом» умело веселила гостей.
Место жительства
?.02.1818
В своём доме Кологривовы принимали императора Александра I.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург