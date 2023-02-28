Кашина Татьяна Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1873
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
01.10.1877
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
16.08.1882
Сын: Кашин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
06.12.1883
Сын: Кашин Павел Иванович
Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашин Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно