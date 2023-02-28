Кашина Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашина Татьяна Гавриловна

Кашина Татьяна Гавриловна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1873

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1877

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1882

Сын: Кашин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1883

Сын: Кашин Павел Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close