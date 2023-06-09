Некрасов Егор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Бракосочетание
08.02.1748
Жена: Некрасова Ирина Ионина
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ульяна Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Ионина
Рождение ребёнка
17.08.1755
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Ионина
Рождение ребёнка
1762
Сын: Некрасов Василий Егорович
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Ионина
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Матрена Егоровна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Ионина
Рождение ребёнка
22.03.1766
Сын: Некрасов Василий Егорович
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Ионина
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1776