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Некрасов Егор Григорьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Некрасов Григорий Иванович

Мать: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1748

Жена: Некрасова Ирина Ионина

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ульяна Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Ионина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1755

Сын: Некрасов Мирон Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Ионина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Некрасов Василий Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Ионина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Матрена Егоровна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Ионина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.03.1766

Сын: Некрасов Василий Егорович

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Ионина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1776
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область