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Некрасов Мирон Егорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.08.1755

Дата смерти

04.05.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1755

Отец: Некрасов Егор Григорьевич

Мать: Некрасова Ирина Ионина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1783

Дочь: Некрасова Пелагея Миронова

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1788

Сын: Некрасов Александр Миронович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1791

Сын: Некрасов Илья Миронов

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.05.1808
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: горячкою