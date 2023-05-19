Некрасов Мирон Егорович
Место рождения
Дата рождения17.08.1755
Дата смерти04.05.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1755
Отец: Некрасов Егор Григорьевич
Мать: Некрасова Ирина Ионина
Рождение ребёнка
08.10.1783
Дочь: Некрасова Пелагея Миронова
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
23.11.1788
Сын: Некрасов Александр Миронович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
20.07.1791
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.05.1808
Причина смерти: горячкою