Ермаков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турнова Таисия Андреевна
Мать ребёнка: Ермакова Филисада Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Зюркалова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Ермакова Филисада Дмитриевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Зюркалова Алемпиада Андреевна
Мать ребёнка: Ермакова Филисада Дмитриевна
Смерть
Неизвестно