Ермаков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Иван

Мать: Ермакова Василиса Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турнова Таисия Андреевна

Мать ребёнка: Ермакова Филисада Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Филисада Дмитриевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Зюркалова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Ермакова Филисада Дмитриевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Зюркалова Алемпиада Андреевна

Мать ребёнка: Ермакова Филисада Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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