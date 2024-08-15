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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Вид на Успенскую бумажную фабрику с ул. Насонова. Фотография чёрно-белая, 1952 г. Источник: Показать все
Вид на Успенскую писчебумажную фабрику со стороны пруда. Фотография чёрно-белая, 2-я половина ХХ в. Источник: Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3035Успенский, зав. каз.при устьях ррч. Катырлы, Айбы и Никитского истока и заводском пруде.52участк. кварт.127316237Церковь православная 1. Сельское училище. Винокуренный завод 1. Паровая и водяная мукомольные мельницы. Базары по субботам и воскресеньям.
Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года
НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Заводо-Успенское с., при пруде Успенск. зав., на зем. тр.3145631—10971
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52013Заводоуспенскоепосёлок56°52'с.ш.65°01'в.д.O-41-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65725000281п Заводоуспенскоепоселок