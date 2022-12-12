Гоголева Евдокия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1961
Сын: Гоголев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Гоголев Григорий Ильич
Коржовка-Голубовка, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно