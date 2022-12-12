Гоголева Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева Евдокия Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1928 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1961

Сын: Гоголев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Гоголев Григорий Ильич

Коржовка-Голубовка, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Григорий Ильич

Смерть
Неизвестно
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