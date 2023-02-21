Гоголев Григорий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Григорий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1961

Сын: Гоголев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Гоголева Евдокия Макаровна

Коржовка-Голубовка, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Евдокия Макаровна

Смерть
Неизвестно
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