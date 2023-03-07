Уренцева (Вавилова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уренцева (Вавилова) Марья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1785

Дата смерти

27.02.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Вавиловъ Сергей

Мать: Вавилова Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1804

Муж: Уренцевъ Фролъ

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Хуртина Прасковья

Отец ребёнка: Уренцевъ Фролъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Уренцевъ Ермолай

Отец ребёнка: Уренцевъ Фролъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1811

Сын: Уренцевъ Александръ

Отец ребёнка: Уренцевъ Фролъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1812

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Уренцевъ Фролъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.02.1858
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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