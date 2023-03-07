Уренцева (Вавилова) Марья
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти27.02.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Вавиловъ Сергей
Мать: Вавилова Агрофена
Бракосочетание
31.01.1804
Муж: Уренцевъ Фролъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Хуртина Прасковья
Отец ребёнка: Уренцевъ Фролъ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Уренцевъ Ермолай
Отец ребёнка: Уренцевъ Фролъ
Рождение ребёнка
06.03.1811
Сын: Уренцевъ Александръ
Отец ребёнка: Уренцевъ Фролъ
Рождение ребёнка
09.11.1812
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Уренцевъ Фролъ
Смерть
27.02.1858