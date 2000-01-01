Вшивцева (Куклина) Марья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Куклина) Марья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Куклин Тимофей Ларионович

Мать: не указана

поч. Шахтаринского
Рождение ребёнка
1738

Сын: Вшивцев Козма Константинович

Отец ребёнка: Вшивцев Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Гликерия Константиновна

Отец ребёнка: Вшивцев Константин Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Константин Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1767
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