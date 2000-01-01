Вшивцева (Куклина) Марья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1767
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Куклин Тимофей Ларионович
Мать: не указана
поч. Шахтаринского
Рождение ребёнка
1738
Сын: Вшивцев Козма Константинович
Отец ребёнка: Вшивцев Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Гликерия Константиновна
Отец ребёнка: Вшивцев Константин Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1767