Куклин Тимофей Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклин Тимофей Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жители поч. Шахтаринский

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Вшивцева (Куклина) Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

поч. Шахтаринского
Смерть
Неизвестно

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