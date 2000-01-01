Вшивцев Константин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Вшивцев Фёдор Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Вшивцев Козма Константинович
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Гликерия Константиновна
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1761