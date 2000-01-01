Вшивцев Константин Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Константин Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Вшивцев Фёдор Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Вшивцев Козма Константинович

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Гликерия Константиновна

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1761
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