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Лукьянов Прокопий Степанович

Место рождения

Красноярский край. село Алексеевка

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярский край. село Алексеевка
Рождение ребёнка
14.10.1920

Дочь: Бычкова Вера Прокопьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лукьянов Иван Прокопович

Мать ребёнка: Лукьянова Александра Кузьминична

Красноярский край, Курагинский р-н, Алексеевский с/с; Красноярский край, Курагинский р-н, д. Новопокровка; Красноярский край, Курагинский р-н, с. Алексеевка
Смерть
Неизвестно
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