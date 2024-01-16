Лукьянов Прокопий Степанович
Место рожденияКрасноярский край. село Алексеевка
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1920
Дочь: Бычкова Вера Прокопьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Лукьянова Александра Кузьминична
Красноярский край, Курагинский р-н, Алексеевский с/с; Красноярский край, Курагинский р-н, д. Новопокровка; Красноярский край, Курагинский р-н, с. Алексеевка
Смерть
Неизвестно