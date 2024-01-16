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Лукьянова Александра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1920

Дочь: Бычкова Вера Прокопьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Прокопий Степанович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лукьянов Иван Прокопович

Отец ребёнка: Лукьянов Прокопий Степанович

Красноярский край, Курагинский р-н, Алексеевский с/с; Красноярский край, Курагинский р-н, д. Новопокровка; Красноярский край, Курагинский р-н, с. Алексеевка
Смерть
Неизвестно
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