Лукьянова Александра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1920
Дочь: Бычкова Вера Прокопьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Лукьянов Прокопий Степанович
Красноярский край, Курагинский р-н, Алексеевский с/с; Красноярский край, Курагинский р-н, д. Новопокровка; Красноярский край, Курагинский р-н, с. Алексеевка
Смерть
Неизвестно