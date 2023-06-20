Спиридонов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Михайловна

Зыряновский, город Алапаевск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Наталья Михайловна