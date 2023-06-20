Спиридонов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Михайловна
Зыряновский, город Алапаевск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно