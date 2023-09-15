Григорьева Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Спиридонов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Спиридонов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Спиридонов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридонов Сергей