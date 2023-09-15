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Григорьева Наталья Михайловна

Место рождения

Зыряновский, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Иван Михайлович

Мать: Соколова Екатерина Михайловна

Зыряновский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Спиридонов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Спиридонов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Спиридонов Сергей

Зыряновский, город Алапаевск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Сергей

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