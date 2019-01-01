посёлок Зыряновский, город Алапаевск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Зыряновский

город Алапаевск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нейво-Алапаевская волость
332. Зырянская (Усть-Янчики, Усть-Янцы), деревня бывшая владельческая, при реке Нейве, дворов 61, жителей 435, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нейво-Алапаевская волость
6) д. Зырянская, на р. Нейве, церк.-приход. шк., распл.Зырянское общество112279304Бывшие мастеров. горн. и сельск. работн.ПравославныеРусские17812

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Алапаевск
320540Зыряновскийпосёлок57°46'с.ш.61°38'в.д.O-41-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, город Алапаевск
65728000126п Зыряновскийпоселок

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