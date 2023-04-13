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Киреева Мария Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Пелишенко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович

Рождение ребёнка
06.07.1878

Сын: Киреев Федот Иванович

Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович

Рождение ребёнка
04.05.1881

Дочь: Красникова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович

Рождение ребёнка
03.02.1883

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Киреев Петр Иванович

Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович

Рождение ребёнка
29.10.1887

Дочь: Изотова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шевердина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович

Рождение ребёнка
18.10.1891

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Иван Каллиникович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно