Киреева Мария Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Пелишенко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович
Рождение ребёнка
06.07.1878
Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович
Рождение ребёнка
04.05.1881
Дочь: Красникова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович
Рождение ребёнка
03.02.1883
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Киреев Петр Иванович
Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович
Рождение ребёнка
29.10.1887
Дочь: Изотова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шевердина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович
Рождение ребёнка
18.10.1891
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Киреев Иван Каллиникович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно