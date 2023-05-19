Изотова (Киреева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова (Киреева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

29.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1887

Отец: Киреев Иван Каллиникович

Мать: Киреева Мария Ермолаевна

Бракосочетание
09.05.1905

Муж: Изотов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Изотов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
07.02.1909

Дочь: Навозина Анна Павловна

Отец ребёнка: Изотов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
07.07.1910

Дочь: Юлиана Павловна

Отец ребёнка: Изотов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
27.03.1912

Сын: Изотов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Изотов Павел Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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