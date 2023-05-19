Изотова (Киреева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1887
Отец: Киреев Иван Каллиникович
Мать: Киреева Мария Ермолаевна
Бракосочетание
09.05.1905
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Изотов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1909
Дочь: Навозина Анна Павловна
Отец ребёнка: Изотов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
07.07.1910
Дочь: Юлиана Павловна
Отец ребёнка: Изотов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1912
Отец ребёнка: Изотов Павел Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно