Пелишенко (Киреева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко (Киреева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1875

Отец: Киреев Иван Каллиникович

Мать: Киреева Мария Ермолаевна

Бракосочетание
17.05.1893

Муж: Пелишенко Иван Лукич

Рождение ребёнка
09.08.1894

Дочь: Бондаренко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич

Рождение ребёнка
08.03.1896

Дочь: Кучеренко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич

Рождение ребёнка
23.09.1897

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич

Рождение ребёнка
17.11.1908

Сын: Пелишенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич

Рождение ребёнка
17.11.1910

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич

Рождение ребёнка
02.11.1914

Дочь: Педан Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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