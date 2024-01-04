Пелишенко (Киреева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1875
Отец: Киреев Иван Каллиникович
Мать: Киреева Мария Ермолаевна
Бракосочетание
17.05.1893
Муж: Пелишенко Иван Лукич
Рождение ребёнка
09.08.1894
Дочь: Бондаренко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич
Рождение ребёнка
08.03.1896
Дочь: Кучеренко Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич
Рождение ребёнка
23.09.1897
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич
Рождение ребёнка
17.11.1908
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич
Рождение ребёнка
17.11.1910
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич
Рождение ребёнка
02.11.1914
Дочь: Педан Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Лукич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно