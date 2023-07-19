Виногорова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Сушенцова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Сын: Виногоров Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Виногорова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Виногорова Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Виногорова Апполинария Николаевна

Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ефремова Февронья Николаевна

Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Николай Тимофеевич