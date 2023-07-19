Виногорова Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Сушенцова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Виногоров Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Виногорова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Виногорова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Виногорова Апполинария Николаевна
Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ефремова Февронья Николаевна
Отец ребёнка: Виногоров Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно