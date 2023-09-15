Ефремова (Виногорова) Февронья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Виногорова) Февронья Николаевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1891

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Виногоров Николай Тимофеевич

Мать: Виногорова Евдокия Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Загайнова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Ефремов Михаил Михайлович

Фокино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ефремова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ефремов Михаил Михайлович

Фокино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Михаил Михайлович

Смерть
1977
Абаснурский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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