Ефремова (Виногорова) Февронья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Загайнова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Ефремов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ефремова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ефремов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977
Абаснурский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл