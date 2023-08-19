Лошкин Федот Марков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Лошкин Марко Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Лошкина Пелагея Митрофанова
поч. Арзамас, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лошкин Семен Федотов
Мать ребёнка: Лошкина Пелагея Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Лошкин Семен Федотов
Мать ребёнка: Лошкина Пелагея Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Лошкин Павел Федотов
Мать ребёнка: Лошкина Пелагея Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Лошкина Пелагея Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782