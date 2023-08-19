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Лошкин Федот Марков

Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Лошкин Марко Яковлев

Мать: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Лошкин Филимон Федотов

Мать ребёнка: Лошкина Пелагея Митрофанова

поч. Арзамас, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лошкин Семен Федотов

Мать ребёнка: Лошкина Пелагея Митрофанова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Лошкин Семен Федотов

Мать ребёнка: Лошкина Пелагея Митрофанова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Лошкин Павел Федотов

Мать ребёнка: Лошкина Пелагея Митрофанова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Лошкин Аника ? Федотова

Мать ребёнка: Лошкина Пелагея Митрофанова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Пелагея Митрофанова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782