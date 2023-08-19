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Лошкин Марко Яковлев

Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Лошкин Яков Никифоров

Мать: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Ирина Маркова

Мать ребёнка: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Лошкин Дмитрий Марков

Мать ребёнка: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Лошкин Федот Марков

Мать ребёнка: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Надежда Маркова

Мать ребёнка: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Овдотья Маркова

Мать ребёнка: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Оксинья Миронова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1755
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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