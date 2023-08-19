Лошкин Марко Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Лошкин Яков Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Ирина Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Лошкин Федот Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Надежда Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Овдотья Маркова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лошкина Оксинья Миронова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755