Лабужский Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабужский Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кузнецова Аксинья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Литвинова Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: не указана

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабужеский Василий

Мать ребёнка: не указана

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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