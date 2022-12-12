Лабужский Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Кузнецова Аксинья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Литвинова Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лабужеский Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно