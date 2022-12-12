Балакин Савва Георгиевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1849
Крещение
06.05.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница починка Балакина мастероваго Парфена Акиндинова Прохорова жена Наталия Ипатиева
Бракосочетание
31.01.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель крестьянин починка Балак | Дмитрий Парфенов Прохоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно