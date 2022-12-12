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Балакин Савва Георгиевич

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.04.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1849

Отец: Балакин Георгий Андреевич

Мать: Балакина Марфа Ипатиевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.05.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница починка Балакина мастероваго Парфена Акиндинова Прохорова жена Наталия Ипатиева
Бракосочетание
31.01.1868

Жена: Балакина Домника Степановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель крестьянин починка Балак | Дмитрий Парфенов Прохоров
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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