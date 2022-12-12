Балакина (Вахлина) Домника Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Вахлина) Домника Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Вахлин Степан Матвеевич

Мать: Вахлина Татьяна Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1868

Муж: Балакин Савва Георгиевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель крестьянин починка Балак | Дмитрий Парфенов Прохоров
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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